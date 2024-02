Diese Analyse wurde am 28.02.2024 um 08:12 Uhr erstellt.

Der DAX schraubte sich gestern von Beginn des Handels an weiter nordwärts und konnte dabei gegenüber den Vortagen wieder an Schwung gewinnen. In der letzten Handelsstunde verbuchte der Index ein neues Allzeithoch bei 17.563 Punkten.