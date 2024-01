Diese Analyse wurde am 02.01.2024 um 06:55 Uhr erstellt.

Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) hatte im Oktober 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 7,25 EUR ausgebildet. Der anschließenden dynamischen Erholungsrally bis auf im Januar 2023 gesehene 12,36 EUR folgte ein ebenfalls schwungvoller Abverkauf bis auf im März verbuchte 7,95 EUR. Der seither laufende Aufwärtstrend ist intakt und erfuhr ab Ende Oktober eine deutliche Beschleunigung. Die zuletzt erreichte Hürde des Januar-Hochs konnte bislang noch nicht nachhaltig geknackt werden. Der Wert formte unterhalb des Verlaufshochs bei 12,47 EUR eine bearishe Evening-Star-Kerzenformation auf Basis des Tagescharts und konsolidiert aktuell den jüngsten Kursschub. Die deutlich überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren konnte dabei noch nicht abgebaut werden. Das ganz kurzfristige technische Bias ist neutral zu werten. Ein Rutsch unter den nächsten Support bei 12,29 EUR würde einen Hinweis auf weitere Abgaben in Richtung zunächst 12,19 EUR, 12,04 EUR, 11,95/12,00 EUR und eventuell 11,76 EUR liefern. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre eine kräftigere Abwärtskorrektur mit Zielrichtung 11,31/11,43 EUR einzuplanen. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss oberhalb des Widerstands bei 12,47 EUR ein bullishes Anschlusssignal senden. Bereits bei 12,56/12,58 EUR und 12,80 EUR (Abwärtslücke vom 24. Februar 2022) lauern jedoch nächste relevante Barrieren. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Marke entstünde deutlicheres Potenzial in Richtung 13,06 EUR, 14,15 EUR und 14,64 EUR.