Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am letzten Handelstag des Jahres von seiner freundlichen Seite. Die Umsätze und die Nachrichtenlage stellten sich im verkürzten Handel extrem dünn dar. Der DAX kletterte um 0,30 Prozent auf 16.752 Punkte. Die Jahresperformance im Leitindex kann sich mit 20,31 Prozent sehen lassen. MDAX und TecDAX rückten am Berichtstag um 0,27 respektive 0,04 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 59 Kursgewinner und 33 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 77 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance verbuchten lediglich Softwaretitel (-0,08%) nach Gewinnmitnahmen ein negatives Vorzeichen. Besonders gesucht waren Einzelhandelswerte (+1,30%) und Medienwerte (+0,67%). Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,05 Punkte auf 13,53 Zähler. Auf Jahressicht stellten Rheinmetall (+54,26%), Heidelberg Materials (+51,91%) und SAP (+44,70%) die stärksten DAX-Werte. Am anderen Ende des Index-Tableaus rangierten Zalando (-35,22%), Siemens Energy (-31,72%) und Bayer (-30,41%).

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,06 Prozent auf 37.690 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,43 Prozent auf 16.826 Zähler abwärts. 70 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Verluste. Das Abwärtsvolumen betrug 72 Prozent. 101 neuen 52-Wochen-Hochs standen lediglich neun Tiefs gegenüber. Der US-Dollar war gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen mit Ausnahme der sicheren Häfen Franken und Yen gesucht. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels um 0,21 Prozent auf 1,1038 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um vier Basispunkte auf 3,88 Prozent und erholte sich damit weiter vom im Wochenverlauf verbuchten 5-Monats-Tief. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,56 Prozent auf 2.072 USD. Der Preis für WTI-Öl gab um 0,17 Prozent auf 71,65 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,55 Prozent tiefer bei 526,06 Punkten. Besonders deutlich unter Druck standen der chinesische CSI 300 (-1,30%) und der Hang Seng Index (-1,75%) in Hongkong. Die am Sonntag veröffentlichten offiziellen Dezember-Einkaufsmanagerindizes für China enttäuschten. Der Index für das verarbeitende Gewerbe sank von zuvor 49,4 auf 49,0 Punkte (Konsensschätzung: 49,6). Der Index für den Servicesektor kletterte von zuvor 50,2 auf 50,4 Punkte (Konsensschätzung: 50,5). Eine positive Überraschung lieferte derweil der heute veröffentlichte und privat erhobene Caixin-PMI für das verarbeitende Gewerbe. Er zog von zuvor 50,7 auf 50,8 Punkte an (Konsensschätzung: 50,3). Gegen den regionalen Trend zeigte sich der koreanische Kospi (+0,53%) von seiner freundlichen Seite. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt nahezu unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.815) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone und den USA.