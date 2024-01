Nächste Unterstützungen:

16.727-16.741

16.689

16.649

Nächste Widerstände:

16.759

16.769-16.790

16.858

Der Konsolidierungsmodus im kurzfristigen Zeitfenster bleibt intakt. Das technische Bias ist entsprechend neutral zu werten. Übergeordnet verfügen die Bullen nach dem impulsiven Kursanstieg vom Oktober-Tief auf neue Rekordstände über den technischen Vorteil. Heute befinden sich nächste Widerstände bei 16.759 Punkten und 16.769-16.790 Punkten. Ein Stundenschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde das ganz kurzfristige Chartbild aufhellen. Im Erfolgsfall entstünde Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 16.858 Punkte und 16.869-16.895 Punkte. Darüber wäre ein erneuter Test des Rekordhochs bei 17.003 Punkten und eventuell eine unmittelbare Ausdehnung der Rally an die Fibonacci-Marke bei 17.045 Punkten zu favorisieren. Unterstützt ist der Index aktuell als Nächstes bei 16.727-16.741 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde die Supportbereiche 16.689 Punkte, 16.649 Punkte und 16.624 Punkte in den charttechnischen Fokus rücken. Darunter wäre ein Übergang von der laufenden Konsolidierung in eine deutlichere Korrekturphase zu favorisieren mit nächsten potenziellen Auffangbereichen bei 16.595/16.607 Punkten, 16.559 Punkten, 16.516/16.529 Punkten, 16.443-16.470 Punkten und 16.390/16.405 Punkten.