Der TecDAX hatte im November 2021 ein 21-Jahres-Hoch bei 4.010 Punkten markiert. Die darunter ausgebildete mehrmonatige obere Umkehrformation wurde im Januar 2022 mit dem Rutsch unter die Marke von 3.536 Punkten komplettiert. Bis auf ein im Oktober 2022 bei 2.589 Punkten gesehenes 2-Jahres-Tief brach der Index ein, bevor sich die Bullen zurückmeldeten. Einer ersten mehrmonatigen Rally bis auf 3.350 Punkte folgte ein ausgeprägter Rücksetzer bis auf ein im vergangenen Oktober verbuchtes Korrekturtief bei 2.788 Zählern. Im Rahmen des seither laufenden Aufwärtsimpulses gelang es dem Index zuletzt das Rallyhoch bei 3.350 Punkten geringfügig zu überbieten und im gestrigen Handel intraday ein 2-Jahres-Hoch bei 3.374 Punkten zu markieren. Nach Gewinnmitnahmen schloss er jedoch auf einem 4-Tages-Tief bei 3.325 Punkten. Zu einem Befreiungsschlag auf der Oberseite bedarf es der nachhaltigen Überwindung der sich bis 3.394 Punkte erstreckenden massiven horizontalen Widerstandszone per Wochenschluss. Im Erfolgsfall stünden nächste potenzielle Ziele bei 3.467 Punkten (61,8%-Fibonacci-Retracement) und 3.536-3.560 Punkten auf der charttechnischen Agenda. Unterhalb von 3.394 Punkten ist hingegen zunächst eine Ausdehnung der laufenden Konsolidierung an der erreichten und übergeordnet kritischen Hürde einzuplanen. Die markttechnischen Indikatoren wie beispielsweise MACD und RSI triggerten zuletzt auf der Tagesbasis Verkaufssignale. Preislich würde ein Rutsch unter den nächsten Supportbereich bei 3.288-3.304 Punkten per Tagesschluss eine erste Bestätigung für einen deutlicheren Rücksetzer liefern. In diesem Fall lauten mögliche Korrekturziele 3.235/3.236 Punkte, 3.177 Punkte und 3.134-3.158 Punkte. Die Verletzung der letztgenannten Zone würde das derzeit bullishe Bias im mittelfristigen Zeitfenster neutralisieren.