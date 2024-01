Der deutsche Aktienmarkt bot zum Start des neuen Handelsjahres ein gemischtes Bild. Der DAX endete nach einem sehr volatilen Geschäft 0,11 Prozent fester bei 16.769 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten derweil Abschläge von 1,10 respektive 0,38 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 42 Kursgewinner und 53 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 62 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 0,94 Punkte nach oben und verzeichnete ein Mehrwochenhoch bei 14,47 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Banken (+1,08%) die Nase vorne, gefolgt von Pharma & HealthCare (+1,02%). Verkaufsdruck war vor allem in den Sektoren Einzelhandel (-2,57%) und Technologie (-2,01%) zu beobachten. Der DAX-Spitzenreiter aus dem Jahr 2023 Rheinmetall (+4,25%) übernahm auch am Berichtstag die Führungsrolle im Leitindex. Beflügelt wurde die Notierung des Rüstungskonzerns von einer positiven Sektorenstudie seitens Bank of America. Hensoldt zog im MDAX um 2,38 Prozent an. Die rote Laterne im DAX hielt nachrichtenlos Zalando (-2,28%). Der Wert knüpfte damit nahtlos an die negative Tendenz des Vorjahres an.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 0,07 Prozent höher bei 37.715 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte hingegen um 1,68 Prozent auf 16.544 Zähler ab. An der NYSE gab es 1.350 Kursgewinner und 1.498 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 55 Prozent. 46 neuen 52-Wochen-Hochs standen zehn Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen deutlich auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,82 Prozent auf 1,0947 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um sieben Basispunkte auf 3,95 Prozent. WTI-Öl verbilligte sich um 1,72 Prozent auf 70,42 USD. Gold notierte an der Comex 0,20 Prozent tiefer bei 2.068 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 1,37 Prozent tiefer bei 517,79 Punkten. Besonders deutlich abwärts tendierte der koreanische Kospi (-2,08%). Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,08 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.764) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA sowie auf das Protokoll der letzten Fed-Sitzung.