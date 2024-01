Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) hatte nach der Markierung eines Rekordhochs bei 167,00 EUR im Juni 2023 eine Korrektur bis auf im Oktober verbuchte 119,48 EUR vollzogen. Der dort initiierte Aufwärtsimpuls beförderte die Notierung geringfügig über die vorausgegangene Bestmarke bis auf ein am 2. Januar verzeichnetes neues Allzeithoch bei 171,06 EUR. Dort scheiterte sie an der Hürde in Gestalt der steigenden Eindämmungslinie entlang der Hochpunkte vom Januar 2022 und Juni 2023. Zuvor hatten sich indikatorentechnische Warnsignale für eine mögliche Erschöpfung des Aufschwungs ergeben. So triggerte der MACD bereits ein Verkaufssignal und der RSI formte eine negative Divergenz im überkauften Terrain. Die gestrige bearishe Tageskerze und die Markierung eines 4-Wochen-Tiefs führten zum Bruch des steilen mittelfristigen Aufwärtstrends. Die damit signalisierte Abwärtskorrektur könnte den Wert in Richtung zunächst 158,89 EUR und eventuell 151,36 EUR absinken lassen. Kann er sich spätestens im letztgenannten Supportbereich behaupten, bleiben die Chancen auf einen zeitnahen neuerlichen Angriff auf die kritische Widerstandszone 167,00-171,06 EUR erhalten. Darunter müsste hingegen eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung zunächst der steigenden 200-Tage-Linie bei aktuell 146,41 EUR und der Aufwärtslücke bei 140,12-144,78 EUR eingeplant werden. Mit einem nachhaltigen Ausbruch über 171,06 EUR per Wochenschluss entstünde ein bullishes Anschlusssignal in allen relevanten Zeitebenen mit potenziellen nächsten Zielen bei 179,93 EUR und 185,15 EUR.