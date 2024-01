Der deutsche Aktienmarkt stand zur Wochenmitte unter Druck. Der DAX schloss 1,38 Prozent tiefer bei 16.538 Punkten. MDAX und TecDAX sackten um 2,18 und 1,91 Prozent ab. In den drei Indizes gab es zwölf Kursgewinner und 86 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 73 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 0,91 Punkte auf ein Mehrwochenhoch bei 15,38 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance landete lediglich der Telekommunikationssektor (+1,32%) im positiven Bereich. Am schwächsten tendierten Technologiewerte (-3,79%) und Industrieaktien (-2,91%). Die Aktie der Deutschen Telekom kletterte als Spitzenreiter im DAX um 1,46 Prozent auf ein 3-Wochen-Hoch. Hier stützte der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2024. Siemens Energy büßte als Schlusslicht nachrichtenlos 6,40 Prozent ein. Airbus (-2,96%) litt unter der Meldung, dass das Unternehmen über den Kauf der Sparte BDS von Atos verhandelt.

An der Wall Street sank der Dow Jones Industrial um 0,76 Prozent auf 37.430 Punkte. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es 1,06 Prozent abwärts auf 16.368 Zähler. 70 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Verluste. Das Abwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. 42 neuen 52-Wochen-Hochs standen zehn Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten Hauptwährungen auf. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,20 Prozent auf 1,0920 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um vier Basispunkte auf 3,91 Prozent nach. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,15 Prozent auf 2.050 USD. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI sprang um 3,81 Prozent auf 73,06 USD. Hier wirkte der Ausfall des wichtigsten Ölfelds in Libyen als Kurstreiber.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite, konnten sich jedoch von den Tagestiefs nach oben absetzen. Der MSCI Asia Pacific Index handelte zuletzt kaum verändert. Besonders deutliche Abgaben zeigte der chinesische CSI 300 (-1,09%). Der Caixin-PMI für den Servicesektor in China kam im Dezember mit einem Anstieg auf 52,9 Punkte von zuvor 51,5 Zähler besser als erwartet (Konsensschätzung: 51,6) herein und signalisierte damit die kräftigste Expansion des Sektors seit fünf Monaten. Der Nikkei 225 (-0,59%) in Tokio meldete sich mit einem Minus von den Feiertagen zurück, während der breite Topix (+0,46%) zulegen konnte. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,16 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.559) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes von S&P Global für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Daneben könnten sich Impulse von den deutschen Verbraucherpreisdaten und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA ergeben. Unternehmensseitig gibt es vor US-Börsenstart Geschäftszahlen von Walgreens Boots Alliance. Die Aktie von Evotec stand gestern im nachbörslichen Handel kräftig unter Druck. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, dass CEO Werner Lanthaler seinen Posten aus persönlichen Gründen aufgibt. Zugleich bekräftigte der Konzern seine Prognose für 2023.