Die Aktie von Fresenius SE (WKN: 578560) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs im Jahr 2017 bei 80,07 EUR einen Bärenmarkt gestartet, der sie bis auf ein im Oktober 2022 gesehenes 11-Jahres-Tief bei 19,69 EUR zurückführte. Ausgehend von der dort befindlichen Langfristunterstützung (Tief aus dem Jahr 2011 bei 19,60 EUR) initiierte das Papier einen Aufwärtstrend, der am 20. September 2023 in einem Hoch bei 31,22 EUR gipfelte. Es folgte ein tiefer Pullback bis auf ein am 1. November bei 23,93 EUR verzeichnetes Tief. Dort übernahmen die Bullen im mittelfristigen Zeitfenster erneut das Ruder. Aktuell konsolidiert der Wert unterhalb des erreichten Widerstands in Gestalt des 76,4%-Fibonacci-Retracements. Das kurzfristige technische Bias ist neutral. Die übergeordnete Trendindikation hat sich zuletzt mit einem Golden-Cross (SMA 50 kreuzte den SMA 200 von unten nach oben) weiter aufgehellt. Die Aussicht auf eine zeitnahe Attacke auf die kritische Barriere bei 29,50-29,52 EUR ist gut, solange die Supportzone bei 28,07-28,43 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Mit einem signifikanten Ausbruch über 29,52 EUR (Tagesschlusskursbasis) entstünde ein bullishes Anschlusssignal mit nächsten potenziellen Zielen bei 30,06 EUR, 30,28/30,35 EUR, 30,75/30,77 EUR und 31,22 EUR. Oberhalb der letztgenannten Marke würde der dominante Aufwärtstrend bestätigt mit einem nächsten Zielbereich bei 32,86 EUR. Mit Blick auf die Unterseite wäre unterhalb von 28,07 EUR eine preisliche und zeitliche Ausdehnung der Konsolidierung mit einem möglichen Zielbereich bei 27,09-27,50 EUR zu favorisieren.