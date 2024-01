Der deutsche Aktienmarkt zeigte am Donnerstag eine Gegenbewegung auf die jüngste Kursschwäche. Weder der geringer als erwartete Anstieg der deutschen Verbraucherpreisinflation im Dezember (3,7% nach zuvor 3,2%) noch ein besser als erwarteter Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor (49,3 nach zuvor 49,6 Punkte) wirkten sich auf das Kursgeschehen aus. Der DAX kletterte um 0,48 Prozent auf 16.617 Punkte. MDAX und TecDAX verbuchten hingegen Abschläge von 0,54 und 1,00 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 63 Kursgewinner und 32 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 65 Prozent. Stärkste Sektoren waren Banken (+2,69%), Versorger (+1,30%) und Versicherungen (+1,10%). Am schwächsten tendierten Technologiewerte (-1,82%), Konsumwerte (-1,75%) und Einzelhandelswerte (-1,33%). Commerzbank haussierte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 3,99 Prozent auf ein 4-Wochen-Hoch. Zalando sackte als Schlusslicht ebenfalls ohne Nachrichten um 4,13 Prozent ab. Im MDAX brach Evotec nach dem Abgang von CEO Lanthaler um 18,30 Prozent ein. Hapag-Lloyd sprang abseits der Indizes um 14,82 Prozent auf ein 12-Wochen-Hoch nach oben und profitierte damit von explodierenden Frachtraten.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke nach zwischenzeitlich deutlichen Kursgewinnen nur noch um 0,03 Prozent auf 37.440 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 sank den fünften Tag in Folge um 0,53 Prozent auf ein 3-Wochen-Tief bei 16.282 Zählern. An der NYSE gab es 1.386 Gewinner und 1.427 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich ebenfalls die Waage. Es gab 63 neue 52-Wochen-Hochs und 14 Tiefs. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,23 Prozent auf 1,0945 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um acht Basispunkte nach oben auf 3,99 Prozent. WTI-Öl verbilligte sich nach Lagerbestandsdaten um 0,50 Prozent auf 72,34 USD. Gold stieg an der Comex um 0,42 Prozent auf 2.051 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei nur geringer Schwankungsbreite uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte nach drei Minustagen in Folge zuletzt erneut 0,18 Prozent schwächer bei 165,43 Punkten. Der S&P Future notierte mit einem Aufschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.532) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus auf die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone und die offiziellen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Die letztgenannte Veröffentlichung um 14.30 Uhr könnte zu deutlichen Ausschlägen führen.