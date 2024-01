Diese Analyse wurde am 05.01.2024 um 08:03 Uhr erstellt.

Der DAX zeigte gestern eine dreiwellige Erholung vom am Vortag erreichten Korrekturtief (16.480). Er verzeichnete dabei in der letzten Handelsstunde ein Hoch bei 16.627 Punkten. Auf Basis des Tagescharts entstand ein Inside Day (Handelsspanne komplett in der Spanne des Vortages) sowie ein Bullish-Harami-Kerzenmuster.