Die Beiersdorf-Aktie (WKN: 520000) bewegt sich ausgehend vom im März 2022 bei 79,00 EUR verbuchten Tief in einem intakten Aufwärtstrend. Sie weist dabei relative Stärke zum Gesamtmarkt auf. Im vergangenen Jahr konnte das Papier um rund 27 Prozent zulegen (DAX: +20%). Zuletzt hatte es am 14. Dezember 2023 ein Allzeithoch bei 137,10 EUR markiert. Die an diesem Tag geformte Bearish-Engulfing-Kerze triggerte eine Konsolidierungsphase oberhalb von 131,50 EUR. Mit dem schwungvollen Kursanstieg der vergangenen beiden Handelstage steht die historische Bestmarke wieder zur Disposition. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde den Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigen sowie potenzielle nächste Ziele und Hürden bei 139,10 EUR, 140,89-141,14 EUR und 144,50-146,60 EUR in den Fokus rücken. Unterstützt ist die Notierung als Nächstes bei 135,65-136,15 EUR und 134,62 EUR. Ein Tagesschluss darunter oder ein Intraday-Rutsch unter 133,45 EUR würden Signale für eine Ausdehnung der mehrwöchigen Verschnaufpause liefern. Mögliche Auffangbereiche lauten in diesem Fall 131,50 EUR, 130,00 EUR und 125,50-128,60 EUR.