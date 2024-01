Der deutsche Aktienmarkt war zur Wochenmitte von Zurückhaltung vor den heutigen US-Verbraucherpreisdaten geprägt. Der DAX schloss nach einem lustlosen Geschäft homöopathische 0,01 Prozent höher bei 16.690 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Abschläge von 0,29 und 0,50 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 39 Gewinner und 56 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. Für den Volatilitätsindex VIX ging es um 0,40 Punkte südwärts auf ein 2-Wochen-Tief bei 13,20 Zählern. Stärkste Sektoren waren Software (+1,77%) und Finanzdienstleister (+0,73%). Die deutlichsten Verluste auf der Sektorenebene waren bei Einzelhandelswerten (-2,55%) und Chemieaktien (-1,26%) zu beobachten. Heidelberg Materials haussierte an der DAX-Spitze um 2,30 Prozent auf 85,26 EUR. Die Analysten der Bank of America hatten das Papier mit Kursziel 105 EUR zum Kauf empfohlen. Die seit geraumer Zeit durch relative Stärke auffallende Aktie von Redcare Pharmacy sackte im MDAX trotz starker vorläufiger Umsatzzahlen um 9,62 Prozent ab. Hier belastete eine Abstufung durch die Analysten von Warburg Research.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 0,46 Prozent auf 37.696 Punkte und befindet sich damit wieder in unmittelbarer Rufweite zum Rekordhoch (37.790). Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,69 Prozent auf 16.793 Zähler an. 55 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Abwärtsvolumen überwog indes mit 53 Prozent. Es gab 69 neue 52-Wochen-Hochs und 39 Tiefs. Der US-Dollar neigte gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen zur Schwäche. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,29 Prozent fester bei 1,0963 USD. Der Bitcoin stieg gegenüber dem Greenback nach der Genehmigung von elf Spotpreis-Bitcoin-ETFs durch die Börsenaufsicht SEC lediglich um 1,57 Prozent auf 46.162 USD. Deutlicher aufwärts tendierte Ethereum (+7,14%). Die Kryptowährung gilt als nächster Kandidat für eine mögliche ETF-Zulassung in der Zukunft. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um zwei Basispunkte auf 4,04 Prozent. WTI-Öl verbilligte sich nach überraschend gestiegenen Lagerbeständen um 1,27 Prozent auf 71,32 USD. Gold handelte an der Comex 0,28 Prozent schwächer bei 2.027 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,24 Prozent fester bei 167,08 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,26 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.818) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten um 14.30 Uhr. Mit erhöhter Volatilität ist im Umfeld der Veröffentlichung zu rechnen. Experten erwarten im Schnitt einen Anstieg der Teuerung von zuvor 3,1 Prozent auf 3,2 Prozent im Dezember. Die Kernrate wird bei 3,8 Prozent nach zuvor 4,0 Prozent gesehen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Südzucker und OMV.