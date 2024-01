Die Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000) hatte im April 2023 nach einer dynamischen Hausse bei 37,54 EUR ein Rekordhoch markiert. Seither befindet sich das Papier in einer ausgeprägten Korrekturphase und rutschte dabei signifikant unter seine mittlerweile fallende 200-Tage-Linie bis auf ein im Dezember verbuchtes 11-Monats-Tief bei 23,34 EUR. Darüber konnte es auf der unteren Begrenzungslinie der im Rahmen der Korrektur ausgebildeten fallenden Keilstruktur einen mehrwöchigen Boden ausbilden und einen Erholungstrend starten. Im gestrigen Handel gelang die Überwindung der 50-Tage-Linie und die Markierung eines 6-Wochen-Hochs bei 26,00 EUR. Im charttechnischen Fokus steht nun die nächste Ziel- und Widerstandsregion 26,49-27,13 EUR, in der sich derzeit unter anderem die obere Keilbegrenzung befindet. Mit einem nachhaltigen Ausbruch darüber per Tagesschluss entstünde ein mittelfristig relevantes bullishes Anschlusssignal. Potenzielle nächste Barrieren und Ziele lauten im Erfolgsfall 27,96 EUR und 28,94/29,30 EUR. Darüber befinden sich nächste bedeutende Widerstandsthemen bei 30,00/30,25 EUR, 30,96/31,22 EUR und 33,24 EUR. Unterstützt ist die Preiskurve aktuell bei 25,55 EUR, 24,88 EUR und 24,40-24,60 EUR. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 23,90 EUR und 23,34 EUR.