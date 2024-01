Nächste Unterstützungen:

16.517/16.529

16.443-16.480

16.390

Nächste Widerstände:

16.634-16.670

16.700-16.705

16.744

An der übergeordneten technischen Ausgangslage ergaben sich durch dieses erratische Kursgeschehen keine signifikanten Veränderungen. Der Index korrigiert den Kursschub vom Oktober-Tief unterhalb des im Dezember bei 17.003 Punkten verzeichneten Rekordhochs. Solange die nun kritische Widerstandsregion bei 16.839-16.853 Punkten nicht überquert wird, besteht nach einer zu erwartenden Erholungsbewegung im heutigen Handel eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Ausdehnung der Korrekturphase. Mögliche nächste Widerstände liegen bei 16.634-16.670 Punkten, 16.700-16.705 Punkten und 16.744 Punkten. Darüber wäre eine erneute Attacke an die Zone 16.839-16.853 Punkte zu favorisieren. Bearishe Anschlusssignale entstünden unterhalb der beiden nächsten Supportthemen bei 16.517/16.529 Punkten und 16.443-16.480 Punkten. Potenzielle nächste Korrekturziele lauten in diesem Fall 16.390 Punkte und 16.325-16.357 Punkte.