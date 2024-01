Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 281,94 EUR im April 2023 startete sie eine ausgeprägte Seitwärtskorrektur. Zuletzt hatte der Wert eine mehrwöchige Konsolidierung um die historische Bestmarke gezeigt und mit dem am 2. Januar erfolgten dynamischen und von hohem Volumen begleiteten Ausbruch auf der Oberseite ein Anschlusskaufsignal generiert. Am Freitag formte er nach dem Verzeichnen eines Allzeithochs bei 306,40 EUR eine Spinning-Top-Tageskerze. Sie indiziert ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären auf dem erreichen Kursniveau. Mit Blick auf die derzeit überkauften Indikatoren sollte eine mögliche ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur im kurzfristigen Zeitfenster eingeplant werden. Potenzielle nächste Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers lassen sich bei 300,20 EUR, 294,20-296,21 EUR und 286,40-289,30 EUR ausmachen. Die Bullen bleiben mittelfristig im Vorteil, solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird. Mit einem Tagesschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 306,40 EUR würde derweil zunächst eine unmittelbare Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends mit einem möglichen nächsten Zielbereich bei 313,98-315,35 EUR signalisiert.