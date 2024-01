Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenschluss die negativen Vorzeichen. Der DAX gab um 0,14 Prozent auf 16.594 Punkte nach. Damit büßte er in der ersten Handelswoche des Jahres 0,94 Prozent ein. MDAX und TecDAX verbuchten am Berichtstag Verluste von 0,20 beziehungsweise 0,07 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 38 Kursgewinner und 58 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog jedoch mit 59 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,29 Punkte auf 14,28 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Banken (+0,97%) wie bereits am Vortag die Nase vorne, gefolgt von den Sektoren Einzelhandel (+0,57%) und Transport (+0,56%). Am schwächsten tendierten Chemieaktien (-1,23%), Industriewerte (-0,51%) und Konsumwerte (-0,34%). Commerzbank belegte den zweiten Tag in Folge den Spitzenplatz im DAX mit einem nachrichtenlosen Plus von 2,40 Prozent. Das Papier markierte ein 10-Monats-Hoch und stellte mit einem Wochenanstieg von 9,06 Prozent auch in diesem Zeitfenster den Performancesieger. BASF verlor 1,88 Prozent und bildete damit am Berichtstag das Schlusslicht. Redcare Pharmacy haussierte im MDAX nach einem positiven Analystenkommentar um 6,99 Prozent. Im SDAX war Dürr nach einer Kaufempfehlung mit Kursziel 27 EUR durch die Bank of America gesucht und kletterte um 4,25 Prozent auf 21,10 EUR.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial nach gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten und einem richtungslosen Handel 0,07 Prozent fester bei 37.466 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,15 Prozent auf 16.306 Zähler vor. An der NYSE gab es 1.527 Kursgewinner und 1.285 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 61 Prozent. 55 neuen 52-Wochen-Hochs standen 17 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels nach einem sehr volatilen Geschäft kaum verändert bei 1,0942 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um sechs Basispunkte auf ein 3-Wochen-Hoch bei 4,05 Prozent. Sie überwand damit die im Dezember verletzte steigende 200-Tage-Linie. Gold verharrte an der Comex bei 2.050 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 2,24 Prozent auf 73,81 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,85 Prozent tiefer bei 511,37 Punkten. Vor allem die Börsen in China und Hongkong standen unter Druck. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,09 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.570) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick vor allem auf den Auftragseingang, die Handelsbilanz und den Sentix-Konjunkturindex. Die Aktien der Fluggesellschaften und Zulieferer von Boeing könnten heute unter der Nachricht des Vorfalls bei Alaska Air leiden. Ein Teil der Kabinenwand (Tür) einer Boeing 737 Max-9 war während eines Fluges weggerissen worden.