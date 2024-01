Nächste Unterstützungen:

16.443-16.529

16.389/16.390

16.339-16.357

Nächste Widerstände:

16.624-16.685

16.706-16.715

16.767/16.787

Der Index verbleibt im Korrekturmodus unterhalb des am 14. Dezember markierten Rekordhochs (17.003). Der Verkaufsdruck hält sich dabei bislang in Grenzen. Der charttechnische Fokus richtet sich auf der Unterseite auf die aktuell im Test befindliche gestaffelte Supportzone bei 16.443-16.529 Punkten, die sich unter anderem aus dem 23,6%-Fibonacci-Retracement der Rally vom Oktober-Tief und dem alten Rekordhoch vom Juli 2023 ergibt. Ein nachhaltiger Rutsch darunter, insbesondere per Tagesschluss, würde eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur mit möglichen nächsten Zielen bei 16.389/16.390 Punkten, 16.339-16.357 Punkten und 16.245-16.285 Punkten und 15.993-16.097 Punkten nahelegen. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer leichten Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes. Die steigende 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 15.837 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite würde ein signifikanter Anstieg über die gestaffelte Widerstandszone bei derzeit 16.624-16.685 Punkten per Stundenschluss ein kurzfristig bullishes Indiz liefern. Im Erfolgsfall würden die beiden nächsten Barrieren bei 16.706-16.715 Punkten und 16.767/16.787 Punkte als mögliche Ziele aktiviert. Darüber entstünde deutlicheres Aufwärtspotenzial in Richtung 16.841/16.853 Punkte und 16.963/17.003 Punkte.