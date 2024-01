Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenstart nach gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten Zugewinne verbuchen. Der DAX kletterte um 0,74 Prozent auf 16.716 Punkte. MDAX und TecDAX zogen um 0,99 respektive 1,32 Prozent an. In den drei genannten Indizes gab es 77 Gewinner und 18 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte klar mit 89 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Technologiewerte (+1,65%) und Softwareaktien (+1,26%) die Nase vorne. Schwach tendierten lediglich die Sektoren Chemie (-0,10%) und Versorger (-0,05%). Siemens Energy haussierte ohne Nachrichten um 5,25 Prozent und hatte damit den Spitzenplatz im DAX inne, gefolgt von Qiagen (+2,62%) aufgrund eines positiven Analystenkommentars. Die Aktie von Airbus (+2,56%) profitierte von Problemen beim Konkurrenten Boeing nach dem kritischen Vorfall bei Alaska Air mit einer Maschine des Typs 737-9 Max. Auf Schlusskursbasis konnte das Airbus-Papier ein neues Rekordhoch verbuchen. Das Intraday-Hoch bei 143,98 EUR vom 14. Dezember fungiert jedoch charttechnisch noch als Hürde.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,58 Prozent höher bei 37.683 Punkten aus dem Handel. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 2,11 Prozent nach oben auf 16.650 Zähler. 74 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen betrug 65 Prozent. 61 neuen 52-Wochen-Hochs standen 25 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,13 Prozent fester bei 1,0955 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um vier Basispunkte auf 4,01 Prozent. Gold sackte an der Comex um 0,82 Prozent auf 2.033 USD ab. WTI-Öl verbilligte sich um 3,74 Prozent auf 71,05 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,37 Prozent fester bei 165,74 Punkten. Der japanische Nikkei 225 (+1,16%) zeigte sich nach dem Feiertag trotz eines aufwertenden Yen besonders stark und schloss auf einem 34-Jahres-Hoch. Die chinesischen Börsen wiesen trotz Hinweisen seitens der PBoC auf geldpolitische Lockerungen relativ geringe Aufschläge auf. Die Aktie von Samsung Electronics (-2,48%) litt in Korea unter enttäuschend schwachen vorläufigen Geschäftszahlen für das vierte Quartal. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,14 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.756) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion und auf die Arbeitsmarktdaten in der Eurozone. In den USA könnten sich Impulse von der Veröffentlichung der Handelsbilanz ergeben.