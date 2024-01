Nächste Unterstützungen:

16.675-16.684

16.628-16.646

16.517/16.529

Nächste Widerstände:

16.767/16.787

16.841/16.853

16.963/17.003

Der Index verbleibt im Korrekturmodus unterhalb des am 14. Dezember bei 17.003 Punkten verzeichneten Allzeithochs. Der Verkaufsdruck im Rahmen dieser Pause vom mittelfristigen Aufwärtstrend vom Oktober-Tief hielt sich an den Negativtagen in Grenzen. Übergeordnet stellt sich die Ausgangslage für die Bullen daher noch konstruktiv dar. Heute befindet sich eine nächste bedeutende Barriere bei 16.767/16.787 Punkten. Ein Stundenschluss darüber würde das kurzfristige Chartbild deutlicher aufhellen mit möglichen nächsten Zielen bei 16.841/16.853 Punkten und 16.963/17.003 Punkten. Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 16.675-16.684 Punkten und 16.628-16.646 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) entstünde ein Warnsignal für die Bullen. Unmittelbar bearishe Signale entstünden nun unterhalb von 16.517/16.529 Punkten und 16.443-16.481 Punkten.