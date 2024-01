Die Aktie der Merck KGaA (WKN: 659990) hatte im Dezember 2021 ein Rekordhoch bei 231,50 EUR verzeichnet. Seither weist der übergeordnete Trend abwärts. Zuletzt markierte der Wert im am 13. Dezember 2023 ein 2-Jahres-Tief bei 134,30 EUR. An der dort befindlichen Supportzone initiierte er eine Erholungsbewegung bis knapp unter das 38,2%-Fibonacci-Retracement der letzten impulsiven Abwärtswelle vom November-Hoch. Die Chancen für eine Ausdehnung des Erholungstrends stehen gut, solange das Konsolidierungstief bei 140,50 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Als potenzielle nächste Ziele und Barrieren fungieren die Bereiche 145,60-145,99 EUR, 148,38 EUR und 149,60-153,21 EUR. Zu einer nennenswerten Aufhellung auch der übergeordneten charttechnischen Ausgangslage bedarf es einer nachhaltigen Überwindung der Zone 156,54-160,80 EUR per Tagesschluss. Unterhalb von 140,50 EUR wäre derweil ein erneuter Test der kritischen Supportzone bei 134,30-135,54 EUR einzuplanen. Deren signifikante Verletzung könnte die Notierung kurz- bis mittelfristig in Richtung 129,87 EUR, 126,60 EUR und eventuell 121,25 EUR drücken.