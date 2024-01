Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenausklang überwiegend von der freundlichen Seite. Der DAX zog um 0,95 Prozent auf 16.705 Punkte an. Auf Wochensicht stand damit ein Plus von 0,67 Prozent zu Buche. MDAX und TecDAX rückten am Berichtstag um 0,87 beziehungsweise 1,24 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 67 Kursgewinner und 29 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog jedoch mit 52 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,38 Punkte auf 13,24 Zähler nach. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Softwareaktien (+2,14%), Industriewerte (+2,06%) und Finanzdienstleister (+2,03%) die Nase vorne. Abgaben verbuchten lediglich die Sektoren Automobile (-1,40%), Banken (-0,79%) und Chemie (-0,24%). Im Fokus stand die Aktie von Airbus, die sich mit einem Anstieg von 3,63 Prozent an die Spitze des DAX setzte und ein Rekordhoch markierte. Auslöser waren überraschend starke Auslieferungszahlen für 2023. Porsche AG reagierte mit einem Minus von 2,38 Prozent auf die vorgelegten Absatzzahlen.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial trotz einer schwächer als erwarteten Erzeugerpreisinflation 0,31 Prozent tiefer bei 37.593 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,07 Prozent nach oben auf 16.833 Zähler. An der NYSE gab es 1.543 Gewinner und 1.263 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. 107 neuen 52-Wochen-Hochs standen 23 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,18 Prozent tiefer bei 1,0952 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 3,96 Prozent nach. WTI-Öl verteuerte sich um 1,07 Prozent auf 72,79 USD. Gold legte an der Comex gestützt von erhöhten geopolitischen Spannungen aufgrund der Entwicklungen im Roten Meer und Jemen um 1,57 Prozent auf 2.051 USD zu.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,20 Prozent fester bei 167,87 Punkten. Die chinesische Notenbank PBoC ließ überraschend ihren Leitzins MLF unverändert bei 2,50 Prozent. Volkswirte hatten ganz überwiegend mit einer Senkung gerechnet. Der CSI 300 (-0,10%) konnte dennoch anfängliche Schwäche nach der Meldung abschütteln und zeitweise in den positiven Bereich vorstoßen. Anhaltende Stärke zeigte der japanische Nikkei 225 (+0,91%). Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.769) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen BIP-Daten für das Gesamtjahr 2023 sowie auf die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone im November. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Repsol. Die Börsen in den USA (Aktien und Anleihen) bleiben feiertagsbedingt geschlossen.