Diese Analyse wurde am 16.01.2024 um 07:35 Uhr erstellt.

Die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Zuletzt konsolidierte sie den im Oktober 2023 bei 152,60 EUR gestarteten mittelfristigen Kursschub in einer mehrtägigen Verschnaufpause im Dunstkreis des Rekordhochs aus dem April 2023 (186,35 EUR) und einer knapp darüber befindlichen Fibonacci-Extensionsmarke (187,46 EUR). Im gestrigen Handel markierte das Papier eine neue historische Bestmarke bei 188,55 EUR. Ein nachhaltiges Ausbruchssignal wurde hierdurch jedoch noch nicht getriggert. Neben den geringen Umsätzen mahnt auch eine Unentschiedenheitskerze (Long-legged Doji) zur Vorsicht. Ein Anschlusskaufsignal entstünde nun mit einem Tagesschluss oberhalb von 188,55 EUR, insbesondere falls dieser Ausbruch von wieder anziehenden Umsätzen begleitet würde. Als potenzielles nächstes Ausdehnungsziel fungiert im Erfolgsfall die Zone 195,53-199,24 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über nächste Supportbereiche bei 186,80 EUR und 183,95-184,50 EUR. Unterhalb der letztgenannten Zone entstünden Korrekturrisiken in Richtung 182,10 EUR und 175,95-179,00 EUR.