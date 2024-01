Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenstart die negativen Vorzeichen. Impulse von der Wall Street blieben aufgrund eines US-Feiertages aus. Der DAX schloss nach wie erwartet schwach ausgefallenen Daten zum deutschen BIP im Jahr 2023 und zur Industrieproduktion in der Eurozone im November 0,49 Prozent tiefer bei 16.622 Punkten. MDAX und TecDAX sanken um 1,18 respektive 0,64 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 26 Gewinner und 69 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 74 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 0,71 Punkte nach oben auf 13,94 Zähler und endete damit knapp oberhalb seiner 50-Tage-Linie. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten lediglich Telekommunikationswerte (+0,70%) und Versicherungen (+0,36%) zulegen. Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-3,59%) und Medienwerte (-1,96%). Continental belegte mit einem Plus von 1,15 Prozent nach einem positiven Analystenkommentar von JPMorgan die DAX-Spitze. Kontron haussierte nach vorläufigen Zahlen für 2023 im TecDAX um 2,82 Prozent. CompuGroup Medical sprang im SDAX beflügelt von einer Kaufempfehlung seitens der Berenberg Bank um 6,81 Prozent auf ein 4-Monats-Hoch. Der Anteilsschein überwand damit seine gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,20 Prozent tiefer bei 165,66 Punkten. Besonders schwach tendierte der Hang Seng Index (-2,33%) in Hongkong. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,34 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.552) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die finalen Verbraucherpreisdaten für Dezember sowie auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen für Januar. In den USA ist der Empire State Manufacturing Index relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hugo Boss, Docmorris, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Die Aktie von Drägerwerk könnte positive Impulse von der gestern Abend angekündigten Erhöhung der Dividende, den vorgelegten vorläufigen Zahlen für das Jahr 2023 und dem Ausblick auf das laufende Jahr erhalten.