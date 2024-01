Diese Analyse wurde am 16.01.2024 um 08:19 Uhr erstellt.

Der DAX verblieb gestern in seiner Seitwärtskorrektur und formte dabei den zweiten Inside Day in Folge. Die Handelsspanne erstreckte sich von im frühen Geschäft gesehenen 16.736 Punkten bis am Nachmittag verbuchte 16.609 Punkte. Mit 16.622 Punkten schloss er unweit der unteren Begrenzung der Range.