Die Aktie des Biotechnologiekonzerns MorphoSys (WKN: 663200) war nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 146,30 EUR im Januar 2020 bis auf ein im Dezember 2022 bei 11,81 EUR verbuchtes 13-Jahres-Tief eingebrochen. Seither dominieren die Bullen das übergeordnete Kursgeschehen. Eine kräftige Abwärtskorrektur im vergangenen November wurde von ihnen eindrucksvoll gekontert. Das Papier eroberte schwungvoll all relevanten gleitenden Durchschnittslinien zurück und ging anschließend in eine volatile Seitwärtskonsolidierung (Broadening-Formation) über. Im gestrigen Handel initiierte es begleitet von hohem Volumen einen Ausbruchsversuch auf der Oberseite und markierte ein 26-Monats-Hoch bei 39,40 EUR. Kann sich der Wert per Tagesschluss oberhalb des Supports bei 33,82 EUR behaupten, bleiben die Bullen in allen Zeitebenen in einer starken Position. Ein Tagesschluss oberhalb der Marke 39,49 EUR würde den Ausbruch bestätigen. Als potenzielles nächstes Ziel fungiert der Bereich 43,29 EUR. Darüber wäre in der mittleren Frist ein Vorstoß in Richtung 51,60 EUR vorstellbar. Unterhalb von 33,82 EUR wäre derweil zunächst eine zeitliche Ausdehnung der Konsolidierung einzuplanen. Deutlicher eintrüben würde sich das mittelfristige Bild erst unterhalb der breiten Supportzone 25,37-29,73 EUR.