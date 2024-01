Der deutsche Aktienmarkt litt am Dienstag unter schwindenden Erwartungen hinsichtlich der von den Märkten zuletzt eingepreisten Leitzinssenkungen seitens der EZB und der Fed. Ein überraschend gestiegener ZEW-Index der Konjunkturerwartungen wirkte sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Der DAX schloss 0,30 Prozent tiefer bei 16.572 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte büßte 1,12 Prozent ein. Gegen den Trend rückte der TecDAX 0,20 Prozent vor. In den drei Indizes gab es 27 Gewinner und 68 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 85 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX legte um 0,15 Punkte auf 14,09 Zähler zu. Stärkste Sektoren waren Telekommunikation (+0,44 %) und Pharma & HealthCare (+0,12%). Sehr schwach tendierten Banken (-1,96%) nach einer pessimistischen Branchenstudie seitens der Analysten von JPMorgan sowie Konsumwerte (-1,63%). Qiagen haussierte an der DAX-Spitze um 2,48 Prozent. Das Papier profitierte von vagen Übernahme-Spekulationen im Sektor. Im MDAX sackte Hugo Boss nach Quartalszahlen um 9,65 Prozent ab.

An der Wall Street verlor der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,62 Prozent auf 37.361 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gab lediglich 0,01 Prozent auf 16.831 Zähler nach. 75 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 85 Prozent. Es gab 56 neue 52-Wochen-Hochs und 67 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. Falkenhafte Kommentare von Fed-Gouverneur Christopher Waller wirkten als Kurstreiber. Die im Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinssenkung auf der März-Sitzung um mindestens 25 Basispunkte sank von zuvor 81,0 Prozent auf 66,9 Prozent. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,73 Prozent tiefer bei 1,0871 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um elf Basispunkte auf 4,07 Prozent und überquerte damit wieder ihre steigende 200-Tage-Linie. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,95 Prozent auf 2.032 USD. Der Preis für WTI-Öl sank um 0,89 Prozent auf 72,03 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,49 Prozent tiefer bei 162,51 Punkten. Auf der Stimmung lasteten die zahlreichen Konjunkturdaten aus China. Das BIP der zweitgrößten Volkswirtschaft stieg im vierten Quartal um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Konsensschätzung: 5,3% nach 4,9% in Q3). Die Preise für neue Häuser sanken im Dezember den sechsten Monat in Folge und mit der größten Geschwindigkeit seit Februar 2015. Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 7,4 Prozent (Konsensschätzung: 8,0%). Die Industrieproduktion zog um 6,8 Prozent an (Konsensschätzung: 6,6%). Für den chinesischen CSI 300 ging es um 1,23 Prozent abwärts. Deutlichere Verluste zeigte der Hang Seng Index (-4,13%) in Hongkong. Gegen den regionalen Trend setzte der Nikkei 225 (-0,40%) seinen Aufschwung zunächst mit einem neuen 34-Jahres-Hoch fort, rutschte jedoch zuletzt ebenfalls ins Minus. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag 0,19 von Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.375) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone sowie auf die US-Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Just Eat Takeaway.com.