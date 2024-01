Nächste Unterstützungen:

16.443-16.480

16.390

16.325-16.357

Nächste Widerstände:

16.608-16.642

16.691

16.736-16.767

Eine Ausdehnung der am 14. Dezember gestarteten Abwärtskorrektur bleibt zu favorisieren. Zur heutigen Eröffnung dürfte der Support bei 16.443-16.480 Punkten attackiert werden. Dessen Verletzung per Stundenschluss würde nächste potenzielle Ziele und Unterstützungen bei 16.390 Punkten, 16.325-16.357 Punkten und 16.263-16.285 Punkten in den Fokus rücken. Die Bären bleiben heute klar im Vorteil, solange der nächste Widerstandsbereich bei 16.608-16.642 Punkten nicht per Stundenschluss überwunden wird.