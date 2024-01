Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte belastet von schwachen chinesischen Konjunkturdaten und steigenden Anleiherenditen. Der DAX schloss 0,85 Prozent tiefer bei 16.432 Punkten und rutschte damit wieder unter das ehemalige Rekordhoch vom vergangenen Juli. MDAX und TecDAX verloren 1,74 respektive 1,11 Prozent. In den drei Indizes gab es 22 Gewinner und 76 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte klar mit 82 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 0,82 Punkte auf 14,91 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance stemmten sich Versicherungsaktien (+1,44%) gegen den negativen Trend. Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Technologie (-2,96%), Einzelhandel (-2,92%) und Automobile (-2,49%). Munich Re verbesserte sich an der DAX-Spitze um 2,61 Prozent und brach damit aus einer mehrwöchigen Trading-Range auf ein 5-Wochen-Hoch aus. Das Papier profitierte von optimistischen Aussagen des Vorstandes sowie von einer Kaufempfehlung seitens der UBS. Zalando bildete das Schlusslicht im Leitindex mit einem Minus von 5,09 Prozent. Der Anteilsschein litt unter einer Absenkung des Votums auf „Neutral“ durch Bank of America und verzeichnete ein Allzeittief.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial 0,25 Prozent auf 37.267 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,56 Prozent auf 16.736 Zähler. 73 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen betrug 85 Prozent. Es gab 46 neue 52-Wochen-Hochs und 85 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,15 Prozent fester bei 1,0880 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries setzte ihren Aufschwung mit einem Anstieg um drei Basispunkte auf 4,10 Prozent fort. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,04 Prozent auf 2.009 USD. WTI-Öl handelte mit einem Aufschlag von 0,41 Prozent bei 72,70 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index pendelte um die Nulllinie und handelte zuletzt 0,24 Prozent fester bei 162,12 Punkten. Der Hang Seng Index (+0,93%) in Hongkong konnte sich nach dem Abverkauf des Vortages stabilisieren. Für den chinesischen CSI 300 (-0,29%) ging es derweil weiter abwärts. Der japanische Nikkei 225 (-0,03%) zeigte sich kaum verändert. Unternehmensseitig stand der Chipriese Taiwan Semiconductor Manufacturing (+1,20%) nach besser als erwarteten Quartalszahlen im Fokus. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,10 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.441) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf das Protokoll der letzten EZB-Sitzung. Am Nachmittag könnten sich Impulse von den US-Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen, den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem Philadelphia-Fed-Index ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Richemont.