Die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Aixtron (WKN: A0WMPJ) bewegt sich ausgehend vom im März 2020 bei 6,01 EUR verzeichneten zyklischen Tief in einem langfristigen Aufwärtstrend. Mit Blick auf das mittelfristige Kursgeschehen hatte sie nach der Ausbildung eines Korrekturtiefs bei 25,86 EUR im November 2023 eine dynamische Rally bis auf ein am 14. Dezember verbuchtes Dekadenhoch bei 39,89 EUR gezeigt. Dieser Kursschub wird derzeit korrigiert. Der dreiwellige Rücksetzer schickte die Notierung in den Dunstkreis des 50%-Retracements der Aufwärtswelle, wo sie sich in den vergangenen Tagen stabilisieren konnte. Im gestrigen Handel meldeten sich die Bullen mit einer langen Tageskerze zurück. Der Anteilsschein eroberte dabei die steigende 50-Tage-Linie zurück und verzeichnete ein 8-Tages-Hoch. Das bullishe Ausbruchssignal rückt den Widerstandsbereich 35,19-35,45 EUR als potenzielles nächstes Ziel in den charttechnischen Fokus. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde das kurzfristige technische Bild weiter aufhellen mit möglichen nächsten Hürden bei 37,20 EUR und 37,63-39,10 EUR. Die Bullen bleiben im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster im Vorteil, solange die Supportzone bei 31,77-33,00 EUR nicht nachhaltig verletzt wird.