Angeführt von Technologiewerten erholte sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag vom Abverkauf der letzten Handelstage. Für gute Stimmung insbesondere im Chipsektor sorgte besser als erwartete Geschäftszahlen sowie ein optimistischer Ausblick von Taiwan Semiconductor. Der DAX schloss 0,83 Prozent fester bei 16.567 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 1,20 respektive 1,38 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 75 Gewinner und 20 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 76 Prozent. Stärkste Sektoren waren Technologie (+4,61%) und Software (+1,74%). Verluste auf der Sektorenebene waren lediglich bei Versorgern (-1,09%) und Pharma & HealthCare (-0,60%) zu beobachten. Der Volatilitätsindex VDAX fiel um 0,64 Punkte auf 14,28 Zähler. An der DAX-Spitze sprang Infineon um 4,81 Prozent nach oben, gefolgt von Siemens Energy (+3,44%) und Rheinmetall (+2,58%). Bayer sackte als Schlusslicht um 2,06 Prozent ab. Hintergrund war ein Bloomberg-Bericht, wonach sich der Konzern von einer möglichen Aufspaltung distanziert.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 0,54 Prozent auf 37.469 Punkte an. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 1,47 Prozent aufwärts auf 16.982 Zähler. An der NYSE gab es 1.572 Gewinner und 1.243 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog indes mit 51 Prozent. 68 neuen 52-Wochen-Hochs standen 52 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,15 Prozent tiefer bei 1,0865 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um vier Basispunkte auf ein 5-Wochen-Hoch bei 4,14 Prozent. WTI-Öl verteuerte sich um 2,05 Prozent auf 74,05 USD. Hier beflügelten ein stärker als erwarteter Rückgang der Lagerbestände, die Prognose starker Ölnachfrage seitens der IEA, Produktionsschwierigkeiten aufgrund des derzeit kalten Winters in den USA sowie geopolitische Unsicherheiten nach dem Angriff Pakistans auf den Iran. Gold legte an der Comex 0,89 Prozent auf 2.024 USD zu.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,88 Prozent fester bei 163,50 Punkten. Besonders deutliche Kursgewinne waren beim Taipei (+2,63%) und beim japanischen Nikkei 225 (+1,40%) zu beobachten. Gegen den Trend neigten die Börsen in China zur Schwäche. Der CSI 300 verlor 0,45 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,08 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.640) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Erzeugerpreisdaten sowie auf die US-Daten zur Verbraucherstimmung und zum Verkauf bestehender Häuser. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Travelers Cos.