Die Aktie von Knorr-Bremse (KKN: KBX100) hatte im September 2022 ein zyklisches Tief bei 42,31 EUR markiert und konnte sich anschließend bis auf im Juli 2023 gesehene 70,46 EUR erholen. Seither befinden sich die Bären mittelfristig am Ruder. Eine Zwischenerholung vom Verlaufstief bei 51,02 EUR scheiterte zuletzt am kritischen Widerstandscluster im Dunstkreis der 200-Tage-Linie. Mit dem am Freitag erfolgten Kursrutsch steht nun die kurzfristig relevante Supportzone 54,58/54,76 EUR unter Beschuss. Eine mögliche Gegenbewegung würde im Bereich 56,10-57,21 EUR auf einen nächsten potenziellen Widerstand treffen. Das aktuell bearishe technische Bias im kurzfristigen Zeitfenster würde erst mit einem Tagesschluss oberhalb von 57,88-58,34 EUR neutralisiert. Unmittelbar bullish würde es schließlich mit einem nachhaltigen Break über die zentrale Hürde bei 60,26-61,10 EUR per Tagesschluss. Eine Verletzung der Marke von 54,58 EUR per Tagesschluss würde derweil die Vorherrschaft der Bären bestätigen mit nächsten potenziellen Zielen bei 53,04 EUR und 51,02 EUR. Darunter würde das Extensionsziel bei 48,26-48,95 EUR aktiviert.