Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang die negativen Vorzeichen. Der DAX schloss 0,07 Prozent tiefer bei 16.555 Punkten. Auf Wochensicht gab das Börsenbarometer damit um 0,90 Prozent nach. MDAX und TecDAX büßten am Berichtstag 0,47 respektive 0,04 Prozent ein. In den drei Indizes gab es 39 Gewinner und 57 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 60 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Versorger (+1,33%) am stärksten gesucht. Ebenfalls fest im Markt lagen Softwareaktien (+1,05%) und Telekommunikationswerte (+0,80%). Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-1,50%), Chemieaktien (-1,26%) und Banken (-1,11%). RWE setzte sich mit einem Plus von 1,54 Prozent an die DAX-Spitze. Hier beflügelte eine positive Analysteneinschätzung. Dahinter folgten E.ON (+1,22%) und SAP (+1,10%). Die rote Laterne im Leitindex hielt Porsche Holding mit einem nachrichtenlosen Abschlag von 1,79 Prozent. Sehr schwach tendierten daneben Commerzbank (-1,73%) und Siemens Healthineers (-1,55%).

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 1,06 Prozent auf ein Rekordhoch bei 37.864 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es mit einem Plus von 1,95 Prozent ebenfalls auf ein Allzeithoch bei 17.314 Zählern. 67 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. 118 neuen 52-Wochen-Hochs standen 48 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,20 Prozent fester bei 1,0898 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um einen Basispunkt auf ein Mehrwochenhoch bei 4,14 Prozent. WTI-Öl verbilligte sich um 0,90 Prozent auf 73,41 USD. Gold handelte an der Comex mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 2.029 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,27 Prozent fester bei 164,23 Punkten. Auffällige Schwäche zeigte der Hang Seng Index (-2,71%) in Hongkong während der japanische Nikkei 225 (+1,62%) seine Rally fortsetzte. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,26 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.682) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick auf den Index der Frühindikatoren in den USA.