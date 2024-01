Nächste Unterstützungen:

16.513/16.532

16.449/16.461

16.410/16.416

Nächste Widerstände:

16.587-16.609

16.648-16.652

16.714-16.752

Der korrektive Abwärtstrend vom am 14. Dezember markierten Rekordhoch (17.003) bleibt intakt. Die Preiskurve scheiterte im Rahmen der Erholung vom am Mittwoch gesehenen Verlaufstief (16.345) an der Barriere resultierend aus der fallenden 20-Tage-Linie und der Abwärtslücke vom 16. Januar. Zur heutigen Eröffnung gestaltet sich das ganz kurzfristige technische Bias neutral. Zur Aufhellung der Lage in diesem Zeitfenster müssen die Bullen die Notierung über die beiden Barrieren bei aktuell 16.587-16.609 Punkten und 16.648-16.652 Punkten befördern. Darüber würde die Zone 16.714-16.752 Punkten in den Fokus rücken, wo derzeit unter anderem die korrektive Abwärtstrendlinie verläuft. Ein Stundenschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 16.513/16.532 Punkten sowie unterhalb von 16.449/16.461 Punkten wäre bearish mit potenziellen nächsten Zielen bei 16.410/16.416 Punkten und 16.345/16.358 Punkten. Eine Verletzung der letztgenannten Zone würde für eine Korrekturausdehnung in Richtung 16.263 Punkte und 16.097 Punkte sprechen.