Die Nemetschek-Aktie (WKN: 645290) hatte im November 2021 ein historisches Hoch bei 116,15 EUR markiert. Der anschließende zyklische Abschwung schickte die Notierung bis zum 23. November 2022 auf ein 2-Jahres-Tief bei 42,78 EUR hinab. Oberhalb dieser Marke gelang ihr eine übergeordnete Trendwende. Zuletzt hatte das Papier im Dunstkreis des 50%-Retracements eine mehrwöchige Seitwärtskorrektur durchlaufen. Mit dem gestrigen dynamischen und von hohem Volumen begleiteten Ausbruch auf ein 2-Jahres-Hoch bei 86,24 EUR triggerte es ein Anschlusskaufsignal. Ein relevantes nächstes Ziel- und Widerstandscluster lässt sich bei 88,03-88,12 EUR ausmachen. Eine Verschnaufpause würde in dieser Region nicht überraschen. Darüber liegen mögliche nächste Ziele und Barrieren bei 91,62/92,56 EUR, 94,78 EUR und 98,84-101,35 EUR. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange der nächste Support bei 80,76-82,22 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter entstünden Korrekturrisiken in Richtung 77,28-78,08 EUR, 75,50 EUR und 72,82 EUR.