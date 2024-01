Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenstart bei dünner Nachrichtenlage von seiner freundlichen Seite. Der DAX kletterte um 0,78 Prozent auf ein 5-Tages-Hoch bei 16.683 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 1,24 beziehungsweise 1,12 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 74 Gewinner und 23 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,42 Punkte auf 13,56 Zähler nach. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Technologiewerte (+1,42%) die Nase vorne. Am schwächsten tendierten die am Vortag noch von den Anlegern favorisierten Versorger (-1,00%). Zalando haussierte nachrichtenlos an der DAX-Spitze um 3,88 Prozent. Das Schlusslicht bildete belastet von einem negativen Analystenkommentar Commerzbank mit einem Minus von 3,39 Prozent. Im MDAX sprang Evotec um 7,80 Prozent nach oben. Hier reagierten die Anleger auf klärende Aussagen des Konzerns zum überraschenden Weggang des langjährigen CEO vor wenigen Wochen. Aurubis büßte nach der Ankündigung zahlreicher personeller Veränderungen im Vorstand 3,98 Prozent ein.

An der Wall Street verbuchte der Dow Jones Industrial ein Plus von 0,36 Prozent auf 38.002 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 endete 0,10 Prozent fester bei 17.330 Zählern. Beide Indizes markierten damit neue historische Bestmarken. 74 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. 180 neuen 52-Wochen-Hochs standen 35 Tiefs gegenüber. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels 0,14 Prozent auf 1,0882 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um vier Basispunkte auf 4,11 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,35 Prozent auf 2.022 USD. WTI-Öl verteuerte sich derweil mit Angebotssorgen um 1,84 Prozent auf 74,60 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,56 Prozent fester bei 165,00 Punkten. Auffällige Stärke zeigte der Hang Seng Index (+2,60%) in Hongkong nach einem Bloomberg-Bericht, wonach die chinesische Regierung ein rund 278 Milliarden USD schweres Programm zur Stützung des heimischen Aktienmarktes plane. Die Bank of Japan ließ ihre Geldpolitik wie allgemein erwartet unverändert. Den Inflationsausblick für das laufende Jahr senkten die Notenbanker. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.726) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index des Verbrauchervertrauens für die Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von General Electric, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Verizon, 3M, Raytheon und Lockheed Martin. Nach US-Börsenschluss präsentieren Netflix, Texas Instruments und United Airlines ihre Quartalsbilanzen.