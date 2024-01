Nächste Unterstützungen:

16.644

16.608/16.609

16.513/16.529

Nächste Widerstände:

16.696/16.705

16.736/16.752

16.839

Die Bullen attackieren nun die korrektive Abwärtstrendlinie vom am 2. Januar markierten Zwischenhoch. Mit einem Tagesschluss oberhalb der 20-Tage-Linie konnten sie gestern Boden gut machen. Die im Tageschart geformte Doji-Kerze indiziert nun jedoch kurzfristige Unentschiedenheit. Kritisch auf der Unterseite ist heute der Support bei 16.608/16.609 Punkten. Können die Bullen diese Kursregion per Stundenschluss verteidigen, bleiben die Chancen auf der Oberseite im Rahmen des intakten Erholungstrends vom am 17. Januar verbuchten Verlaufstief (16.345) gewahrt. Bullishe Anschlusssignale entstünden mit Stundenschlusskursen oberhalb der beiden nächsten Barrieren bei 16.696/16.705 Punkten und 16.736/16.752 Punkten. Darüber würden potenzielle Ziele bei 16.839 Punkten und 16.963-17.045 Punkten aktiviert. Unterhalb von 16.608 Punkten würden hingegen die Bären im kurzfristigen Zeitfenster über den technischen Vorteil verfügen. In diesem Fall würde die Zone 16.513/16.529 Punkte als nächste Auffangregion in den Fokus rücken.