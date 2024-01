Diese Analyse wurde am 24.01.2024 um 07:20 Uhr erstellt.

Die seit September 2022 an der Börse notierte Vorzugs-Aktie des Sportwagenbauers Porsche (WKN: PAG911) war ausgehend vom wenige Tage nach dem IPO verzeichneten Tief bei 81,00 EUR bis auf ein im Mai 2023 bei 120,80 EUR gesehenes Rekordhoch geklettert. Das Kursgeschehen darunter entwickelte sich zu einer mehrmonatigen Top-Bildung, die mit dem nachhaltigen Rutsch unter die etablierte Stauzone im August 2023 komplettiert wurde. Seither weist der übergeordnete Trend klar abwärts. Zuletzt verbuchte der Wert zum Wochenstart ein neues Allzeittief bei 72,12 EUR. Der gestrige Rebound stellt bislang lediglich einen Stabilisierungsansatz dar. Angesichts der extrem überverkauften Lage besteht eine Chance, dass sich hieraus eine deutlichere Erholungsbewegung entwickelt. Ein Tagesschluss oberhalb des nächsten Widerstandes bei 75,24 EUR, idealerweise begleitet von steigendem Handelsvolumen, würde ein erstes preisliches Indiz für ein solches Erholungsszenario darstellen. Im Erfolgsfall wären weitere Kursavancen in Richtung 76,70 EUR, 78,60 EUR und 79,64-82,12 EUR vorstellbar. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig überwunden wird, bleiben die Bären im mittel- und langfristigen Zeitfenster klar am Ruder. Mit Blick auf die Unterseite entstünde mit einem Tagesschluss unterhalb von 72,12 EUR ein bearishes Anschlusssignal. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele lassen sich dann bei 70,68 EUR, 70,19 EUR und 69,00 EUR ausmachen.