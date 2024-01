Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag auf der Indexebene die negativen Vorzeichen. Der DAX verabschiedete sich mit einem Minus von 0,34 Prozent bei 16.627 Punkten aus dem Handel. Der TecDAX verlor 0,48 Prozent auf 3.289 Punkte. Gegen den Trend rückte der MDAX der mittelgroßen Werte um 0,35 Prozent vor. Auf der Ebene der Einzelwerte gestaltete sich das Bild konstruktiver. In den drei genannten Indizes gab es 55 Gewinner und 43 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,28 Punkte auf ein 7-Tages-Tief bei 13,28 Zählern. Mit Blick auf die Sektoren waren Einzelhandelswerte (+4,58%) und Automobilaktien (+2,07%) stark gesucht. Zur Schwäche neigten vor allem die Sektoren Versicherungen (-1,62%) und Finanzdienstleister (-1,45%). Volkswagen haussierte an der DAX-Spitze um 5,41 Prozent. Der Autobauer erfreute mit Aussagen zum Absatz und operativen Gewinn. HelloFresh sprang im MDAX um 12,01 Prozent. Hier beflügelte eine positive Analysteneinschätzung von Morgan Stanley.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,25 Prozent auf 37.905 Punkte nach. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg derweil um 0,43 Prozent auf 17.404 Zähler. An der NYSE gab es 1.355 Gewinner und 1.435 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 60 Prozent. Es gab 93 neue 52-Wochen-Hochs und acht Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,32 Prozent tiefer bei 1,0847 USD und hielt sich damit knapp oberhalb der im Tagesverlauf mit einem 6-Wochen-Tief unterschrittenen 200-Tage-Linie (1,0846 USD). Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries legte um drei Basispunkte auf 4,14 Prozent zu. Gold handelte an der Comex 0,37 Prozent fester bei 2.030 USD. WTI-Öl gab um 0,37 Prozent auf 74,48 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,10 Prozent tiefer bei 164,30 Punkten. Beim japanischen Nikkei 225 (-0,80%) dominierten Gewinnmitnahmen, während der Hang Seng Index (+1,48%) in Hongkong an seine gestern gestartete Erholung anknüpfen konnte. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,21 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.754) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von SAP, ASML Holding, Easyjet, AT&T und Abbott Laboratories. Nach US-Börsenschluss werden Tesla und IBM ihre Quartalsbilanz vorlegen. Bereits gestern nach der Schlussglocke konnte Netflix (nachbörslich: +8,66 %) mit seinem Quartalsbericht und einem Anstieg der Abonnentenzahl um über 13 Millionen in Q4 überzeugen. Texas Instruments (nachbörslich: -4,50%) leitete die Berichterstattung der Chipkonzerne derweil mit negativ aufgenommenen Zahlen ein. Nach dem gestrigen Xetra-Schluss legte Siemens Energy überraschend erfreuliche Eckdaten zum ersten Geschäftsquartal vor. Die Aktie tendierte im nachbörslichen Handel rund 3 Prozent fester.