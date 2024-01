Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich zur Wochenmitte in Kauflaune. Der DAX zog um 1,58 Prozent auf 16.890 Punkte an und verbuchte damit in der Schlusskursbetrachtung einen neuen Rekordstand. MDAX und TecDAX stiegen um 1,17 respektive 1,54 Prozent. In den drei Indizes gab es 73 Gewinner und 24 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 75 Prozent. Stärkste Sektoren waren Software (+6,91%) und Einzelhandel (+1,76%). Schwach tendierten in der Sektorenbetrachtung lediglich Konsumwerte (-1,36%). Der Volatilitätsindex sank den fünften Tag in Folge um 0,23 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 13,05 Zählern. Im DAX hatten Siemens Energy (+9,26%) und das Schwergewicht SAP (+7,63%) nach starken Quartalszahlen die Nase performancetechnisch vorne. SAP haussierte dabei auf ein neues Allzeithoch. Beiersdorf (-1,63%) und Merck KGaA (-1,31%) belegten nachrichtenlos das untere Ende des DAX-Tableaus.

An der Wall Street verlor der Dow Jones Industrial 0,26 Prozent auf 37.806 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte derweil mit einem Plus von 0,55 Prozent ein neues Rekordhoch bei 17.499 Zählern. An der NYSE gab es 1.243 Kursgewinner und 1.557 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 56 Prozent. 141 neuen 52-Wochen-Hochs standen elf Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,27 Prozent fester bei 1,0883 USD. Stark gesucht waren die klassischen sicheren Häfen des Franken und des Yen. Der Kanada-Dollar stand nach der Leitzinsentscheidung der Bank of Canada unter Druck. Die Notenbank ließ ihre Geldpolitik unverändert und deutete für die Zukunft anstehende Zinssenkungen an. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um vier Basispunkte auf ein Mehrwochenhoch bei 4,18 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,63 Prozent auf 2.013 USD. WTI-Öl verteuerte sich nach einem stärker als erwarteten Rückgang der Lagerbestände um 1,32 Prozent auf 75,35 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,19 Prozent fester bei 166,40 Punkten. Besonders deutliche Aufschläge waren beim Hang Seng Index (+2,08%) in Hongkong und beim chinesischen CSI 300 (+1,80%) nach der gestrigen Ankündigung einer Leitzinssenkung seitens der PBoC zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.874) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick auf die EZB-Leitzinsentscheidung mit anschließender Pressekonferenz. Es wird erwartet, dass die Notenbank die Geldpolitik unverändert lässt. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer richtet sich auf Anhaltspunkte für den Zeitpunkt einer ersten Leitzinssenkung. Von der Makroseite sind daneben der Ifo-Geschäftsklimaindex sowie die US-Daten zum BIP, zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, zu den Neubauverkäufen und zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Nokia, STMicroelectronics, American Airlines und LVMH. Tesla (nachbörslich: -5,93%) und IBM (nachbörslich: +8,32%) legten bereits gestern nach der Schlussglocke ihre Quartalszahlen vor.