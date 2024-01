Nächste Unterstützungen:

16.870

16.839

16.753/16.761

Nächste Widerstände:

16.895

16.921

16.963-17.045

Das kurzfristige Chartbild hat sich mit dem gestrigen Kursgeschehen aufgehellt. Übergeordnet verbleibt der Index im Korrekturmodus unterhalb des am 14. Dezember verbuchten Rekordhochs (17.003). Nächste Unterstützungen liegen bei 16.870 Punkten, 16.839 Punkten und 16.753/16.761 Punkten. Solange die letztgenannte Supportzone nicht per Stundenschluss unterboten wird, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung des mehrtägigen Erholungstrends erhalten. Unmittelbar bearish würde es nun unterhalb von 16.608-16.660 Punkten. Ein Anstieg über die beiden Hürden bei 16.895 Punkten und 16.921 Punkten würde die Rally bestätigen und die aktive Zielzone bei 16.963-17.045 Punkten in den Fokus rücken. Deren Überwindung per Tagesschluss ist zur Generierung eines Anschlusskaufsignals in allen relevanten Zeitebenen erforderlich. Im Erfolgsfall lautet das nächste potenzielle Ziel 17.182/17.254 Punkte.