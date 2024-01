Die SAP-Aktie (WKN: 716460) bewegt sich ausgehend vom im September 2022 bei 79,58 EUR verzeichneten 6-Jahres-Tief in einem dynamischen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sie über mehrere Wochen um das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2020 (143,32 EUR) gependelt. Mit dem von hohem Volumen begleiteten Kurssprung vom 24. Januar in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen wurde der dominante Aufwärtstrend bestätigt. Aktuell gönnt sich das Papier nach dem Abarbeiten einer bedeutenden Fibonacci-Zielmarke eine Verschnaufpause unterhalb des Allzeithochs bei 162,42 EUR. Die Kerzenanalyse signalisiert ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären. Ein Tagesschluss oberhalb von 162,42 EUR würde ein bullishes Anschlusssignal senden und fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 167,67 EUR und eventuell 172,91 EUR ermöglichen. Mit einem Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 157,34/157,66 EUR sollte derweil ein möglicher Rücksetzer in Richtung der unteren Begrenzung der Ausbruchslücke vom 24. Januar (150,18 EUR) eingeplant werden. Erst mit einer Verletzung des Reaktionstiefs bei 147,86 EUR käme es zu einer deutlicheren Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes. In diesem Fall würde ein Test der steigenden 50-Tage-Linie bei derzeit 143,12 EUR nicht überraschen.