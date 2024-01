Nächste Unterstützungen:

16.786

16.753/16.761

16.699

Nächste Widerstände:

16.921

16.963-17.045

17.182/17.254

Zur heutigen Eröffnung gestaltet sich die Ausgangslage neutral. Übergeordnet verbleibt der Index im Korrekturmodus unterhalb des Rekordhochs (17.003) vom 14. Dezember. Bearishe Kurzfrist-Signale entstünden mit einem Rutsch unter die beiden nächsten Unterstützungsthemen bei 16.786 Punkten und 16.753/16.761 Punkten. In diesem Fall wäre zunächst ein Pullback in Richtung 16.699 Punkte und 16.643-16.656 Punkte einzuplanen. Deutlicher eintrüben würde sich die Situation mit einer Verletzung der weiteren Supportbereiche 16.608 Punkte und 16.513/16.529 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es eines Ausbruchs über die aktuelle Barriere bei 16.921 Punkten, um ein Anschlusskaufsignal im Rahmen des mehrtägigen Erholungstrends zu erhalten. Im Fokus steht dann weiterhin die Ziel- und Widerstandsregion 16.963-17.045 Punkte. Deren Überwindung per Tagesschluss ist zur Generierung eines Anschlusskaufsignals in allen Zeitebenen erforderlich. Im Erfolgsfall lautet das nächste potenzielle Ziel 17.182/17.254 Punkte.