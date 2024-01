Diese Analyse wurde am 29.01.2024 um 07:23 Uhr erstellt.

Die Fuchs-Aktie (WKN: A3E5D6) hatte ausgehend vom im Januar 2021 bei 49,70 EUR markierten 3-Jahres-Hoch einen Abschwung bis auf ein im Juni 2022 gesehenes 10-Jahres-Tief bei 24,20 EUR vollzogen. Der anschließend etablierte Aufwärtstrend ist intakt. Zuletzt hatte der Wert eine Seitwärtskorrektur im Dunstkreis des 61,8%-Fibonacci-Retracement der vorausgegangenen Baisse gezeigt. Mit dem am Freitag erfolgten Ausbruch auf ein 3-Jahres-Hoch bei 41,74 EUR generierte er ein bullishes Anschlusssignal. Mögliche nächste Ziele und Hürden lassen sich bei 42,10 EUR, 42,86-43,18 EUR und 43,68 EUR und 44,24/44,34 EUR ausmachen. Darüber wäre ein unmittelbarer Vorstoß an die bedeutende Barriere bei 45,40-46,12 EUR plausibel. Mit Blick auf die Unterseite liegt relevanter nächster Support bei 41,39/41,46 EUR und 41,14 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Marke würde das Ausbruchssignal negieren und zunächst für eine zeitliche Ausdehnung der jüngsten Konsolidierung oberhalb von 39,98 EUR sprechen. Deren Verletzung würde schließlich deutlichere Korrekturrisiken in Richtung 38,10-38,52 EUR mit sich bringen.