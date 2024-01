Am deutschen Aktienmarkt ging es mit den Kursen zum Wochenschluss überwiegend aufwärts. Ein überraschend schwacher GfK-Konsumklimaindikator konnte die Kauflaune der Anleger nicht trüben. Der DAX kletterte um 0,32 Prozent auf 16.961 Punkte. Auf Wochensicht verbesserte er sich damit um 2,45 Prozent. MDAX und TecDAX stiegen am Berichtstag um 0,38 respektive 0,74 Prozent. In den drei Indizes gab es 57 Gewinner und 37 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX endete 0,03 Punkte tiefer bei 13,14 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Pharma & HealthCare (+2,01%), Chemie (+1,76%) und Automobile (+1,69%) am stärksten gesucht. Schwach tendierten vor allem Versorger (-2,90%), Technologieaktien (-0,92%) und Telekommunikationswerte (-0,77%). Die Aktie von Sartorius haussierte an der DAX-Spitze um 9,90 Prozent und übersprang damit ihre 200-Tage-Linie. Das Unternehmen erfreute die Anleger mit einem positiven Ausblick für das laufende Jahr. Für RWE ging es derweil am anderen Indexende nach überraschend vorgelegten Eckdaten um 6,03 Prozent abwärts. Der Versorger enttäuschte mit einer Senkung des Ergebnisausblicks für 2024.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial um 0,16 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 38.109 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 sank hingegen um 0,55 Prozent auf 17.421 Zähler. An der NYSE gab es 1.614 Gewinner und 1.186 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 62 Prozent. 143 neuen 52-Wochen-Hochs standen zwölf Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels kaum verändert bei 1,0853 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um einen Basispunkt auf 4,15 Prozent. WTI-Öl verteuerte sich um 0,84 Prozent auf 78,01 USD. Gold handelte an der Comex nahezu unverändert bei 2.036 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,91 Prozent fester bei 166,57 Punkten. Ein Gericht in Hongkong ordnete die Liquidation des mit über 300 Milliarden USD verschuldeten weltgrößten Immobilienentwicklers China Evergrande an. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,10 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.918) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute stehen keine relevanten Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Stabilus, Ryanair und Philips Electronics.