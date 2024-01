Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia (WKN: A1ML7J) hatte ausgehend vom im September 2020 bei 58,77 EUR verzeichneten Rekordhoch eine Baisse gestartet, die sie bis zum März 2023 auf ein Tief bei 15,27 EUR drückte. Dort konnte sich der Wert knapp oberhalb des im Jahr 2013 verbuchten Allzeittiefs (15,21 EUR) stabilisieren und einen weiterhin mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren, der ihn zu einem der deutschen Titel mit der höchsten relativen Stärke machte. Dieser mehrfach beschleunigte Trend traf zuletzt auf eine wichtige horizontale Hürde, die aus dem Hoch aus dem Januar 2023 (28,72 EUR) resultiert. Die dort initiierte Abwärtskorrektur lockte im Supportbereich des letzten Reaktionstiefs und der steigenden 50-Tage-Linie Schnäppchenjäger an. Mit dem gestrigen Aufschwung auf ein 4-Wochen-Hoch konnte der Wert den korrektiven Abwärtstrend brechen. Im charttechnischen Fokus steht damit nun erneut die kritische Hürde bei 28,72-29,09 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde den dominanten Aufwärtstrend bestätigen und zugleich das ganz langfristige Chartbild aufhellen. Potenzielle nächste Ziele und Barrieren lauten im Erfolgsfall 29,78/29,90 EUR, 30,22 EUR und 30,92 EUR. Mittelfristig wäre ein Vorstoß in Richtung 31,69-33,16 EUR vorstellbar. Die Bullen verfügen im kurzfristigen Zeitfenster über den technischen Vorteil, solange der aktuelle Support bei 26,95-27,32 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter müsste eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung 26,10 EUR, 25,52 EUR und 24,63-24,76 EUR eingeplant werden.