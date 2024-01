Nächste Unterstützungen:

16.849-16.883

16.786

16.753

Nächste Widerstände:

16.963/16.968

17.003

17.045

Das Kursgeschehen stellt eine Verschnaufpause im Aufwärtstrend vom Tief am 17. Januar dar. Im charttechnischen Fokus bleiben die in unmittelbarer Rufweite befindlichen gestaffelten Widerstandsthemen 16.963/16.968 Punkte, 17.003 Punkte (Rekordhoch vom 14. Dezember) und 17.045 Punkte (127,2%-Fibonacci-Extension). Ein Tagesschluss oberhalb von 17.045 Punkten würde deutlicheres Potenzial in Richtung 17.182/17.254 Punkte, 17.410 Punkte und 17.494-17.981 Punkte nahelegen. Mit Blick auf die Unterseite verfügen die Bullen heute über den technischen Vorteil, solange der aktuelle Support bei 16.849-16.883 Punkten nicht verletzt wird. Darunter sollte ein Pullback in Richtung 16.786 Punkte, 16.753 Punkte und 16.675-16.699 Punkte eingeplant werden.