Die Sartorius-Aktie (WKN: 716563) bewegt sich nach einem im Jahr 2021 bei 631,60 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem intakten Abwärtstrend. Ausgehend vom im vergangenen Oktober bei 215,30 EUR markierten 3-Jahres-Tief konnte sie eine schwungvolle Erholungsrally starten, die sie bis auf 350,40 EUR hinaufführte. Dieser Kursschub wird derzeit entlang der deckelnden primären Abwärtstrendlinie vom Allzeithoch korrigiert. Kann der Anteilsschein nachhaltig die kritische Barriere bei 339,60-351,60 EUR überwinden, würde sich das übergeordnete Chartbild signifikant aufhellen und es stünde eine bullishe Trendumkehr in Gestalt einer inversen Kopf-Schulter zur Disposition. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Break über die weitere Widerstandszone bei 372,90-382,60 EUR. Im Erfolgsfall wäre mittelfristig ein Vorstoß in Richtung 455,00-471,70 EUR vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite liegen nächste Supportthemen bei 310,30-319,62 EUR, 304,40 EUR und 291,10 EUR. Eine nachhaltige Verletzung der letztgenannten Marke per Tagesschluss würde das Trendwende-Szenario zerstören und erneute Abwärtsrisiken in Richtung des Oktober-Tiefs mit sich bringen.