Am deutschen Aktienmarkt bot sich am Dienstag ein uneinheitliches Bild. Für Zurückhaltung unter den Anlegern sorgten anstehende Quartalszahlen der Megacap-Techwerte in den USA sowie die heute Abend im Fokus stehende Fed-Sitzung. Der DAX schloss 0,18 Prozent fester bei 16.972 Punkten. Der TecDAX kletterte um 0,29 Prozent. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es derweil 0,34 Prozent abwärts. In den drei genannten Indizes gab es 48 Gewinner und 51 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. Stärkste Sektoren waren Technologie (+1,62%), Medien (+1,29%) und Banken (+1,06%). Zur Schwäche neigten vor allem die Sektoren Einzelhandel (-1,99%), Chemie (-0,94%) und Pharma & HealthCare (-0,90%). Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,19 Punkte auf 13,67 Zähler. Im DAX waren Sartorius (+2,85%), Heidelberg Materials (+2,48%) und Infineon (+2,09%) die Anlegerfavoriten. Das untere Ende des Indextableaus belegten Zalando (-2,37%), MTU (-2,25%) und Bayer (-2,16%). Im MDAX sackte Delivery Hero um 5,33 Prozent auf ein Allzeittief ab. Das Papier des Essenslieferanten litt unter dem mit einem deutlichen Abschlag zum Marktkurs erfolgten Verkauf der Beteiligung am Konkurrenten Deliveroo.

An der Wall Street rückte der Dow Jones Industrial um 0,35 Prozent auf ein Rekordhoch bei 38.467 Punkten vor. Der technologielastige Nasdaq 100 sank derweil um 0,68 Prozent auf 17.477 Zähler und verblieb damit in seiner mehrtägigen Trading-Range. An der NYSE gab es 1.365 Gewinner und 1.467 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 56 Prozent. 206 neuen 52-Wochen-Hochs standen 17 Tiefs gegenüber. Am Devisenmarkt gab es kaum Bewegung. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,08 Prozent höher bei 1,0843 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf ein 2-Wochen-Tief bei 4,06 Prozent nach und rutschte damit unter die seit Januar etablierte Aufwärtstrendlinie. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,47 Prozent auf 2.054 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 1,42 Prozent auf 77,87 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte kaum verändert bei 165,57 Punkten. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China kletterte im Januar von zuvor 49,0 auf 49,2 Punkte (Konsensschätzung: 49,3), blieb damit jedoch den vierten Monat in Folge unterhalb der Schwelle von 50 Punkten, ab der Expansion signalisiert wird. Das Pendant für den Servicesektor verbesserte sich von zuvor 50,4 auf 50,7 Zähler (Konsensschätzung: 50,6). Die Industrieproduktion in Japan stieg im Dezember um 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat (Konsensschätzung: +2,4%). Samsung Electronics (-1,88%) und CATL (+8,18%) standen nach Quartalszahlen im Fokus. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,38 Prozent. Für den Nasdaq 100 Future ging es nach Quartalszahlen von Microsoft (nachbörslich: -2,09%), Alphabet (nachbörslich: -5,68%) und AMD (nachbörslich: -6,43%) um 0,79 Prozent nach unten. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.974) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die vorläufige deutschen Verbraucherpreisdaten für den Januar und die US-Daten zum Arbeitsmarkt von ADP sowie auf den Chicagoer Einkaufsmanagerindex. Um 20.00 Uhr blicken die Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie auf die anschließende Pressekonferenz. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Banco Santander, Novartis, Novo Nordisk, Hennes & Mauritz, Boeing und Mastercard.