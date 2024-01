Nächste Unterstützungen:

16.942/16.947

16.900

16.849/16.860

Nächste Widerstände:

16.986-17.003

17.045

17.182-17.255

Im charttechnischen Fokus steht nun das im Test befindliche Rekordhoch vom 14. Dezember bei 17.003 Punkten. Das ganz kurzfristige technische Bias gestaltet sich neutral. Ein Break über den aktuellen Widerstand bei 16.986-17.003 Punkten würde zunächst das ausstehende Fibonacci-Extensionsziel bei 17.045 Punkten in den Blick rücken. Ein Tagesschluss darüber würde unmittelbares Anschlusspotenzial in Richtung 17.182-17.254 Punkte nahelegen. Weitere mögliche Ausdehnungsziele lauten dann 17.410 Punkte, 17.494/17.514 Punkte und 17.702/17.798 Punkte. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 16.942/16.947 Punkten und 16.900 Punkten. Darunter wäre zunächst ein Pullback an die Zone 16.849/16.860 Punkte einzuplanen. Deren Verletzung per Stundenschluss würde das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben mit möglichen Korrekturzielen bei 16.786 Punkten, 16.753 Punkten und eventuell aktuell 16.686-16.713 Punkten.